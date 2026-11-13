Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•21h
Minuto a Minuto: Colômbia X Chile - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para C. Perez (Chile).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai L. Suarez, entra D. Mosquera.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai J. Arias, entra J. Rengifo.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai D. Osorio, entra A. Arce.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai V. Pizarro, entra V. Mendez.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai R. Echeverria, entra C. Perez.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai G. Puerta, entra M. Orozco.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Munoz (Colômbia).
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Echeverria (Chile).
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai M. Gutierrez, entra L. Cepeda.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai G. Tapia, entra B. Brereton Diaz.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai C. Duran, entra Y. Asprilla.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para O. Perea (Colômbia).
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Chile: sai D. Ulloa, entra N. Reichmuth.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai N. Deossa, entra O. Perea.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Colômbia: sai S. Velasquez, entra J. Arizala.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Gol contra! G. Maripan (Chile) marca contra.
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Velasquez (Colômbia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Colômbia x Chile!