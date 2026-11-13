Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•11h45
Minuto a Minuto: Catar X Austrália - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Hatem (Catar).
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Adams (Austrália).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai L. Herrington, entra D. Herrington.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai A. Behich, entra K. Bos.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai A. Afif, entra A. Hatem.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai A. O. Madibo, entra M. Manai.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. O. Madibo (Catar).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai N. Irankunda, entra M. Younis.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai R. McGree, entra E. Adams.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai A. Circati, entra G. Stensness.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai P. Okon-Engstler, entra J. Geria.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai J. Italiano, entra S. Klein.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai I. Laye, entra N. Mason.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai S. Al Brake, entra J. Gaber.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai A. Al Oui, entra T. Salman.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai K. Boudiaf, entra A. Alaaeldin.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai A. Ali, entra Edmilson Junior.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai B. Khoukhi, entra B. Al Rawi.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai H. Al Haydos, entra Y. Abdurisag.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Catar: sai A. Fathi, entra H. Al Amin.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Austrália: sai T. Yengi, entra K. Yengi.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Austrália! N. Irankunda marca. Assistência de C. Metcalfe.
32'
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1ºTEMPO
Gol do Austrália! T. Yengi marca. Assistência de C. Metcalfe.
5'
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1ºTEMPO
Gol do Austrália! R. McGree marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Catar x Austrália!