Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•20h
Minuto a Minuto: Argentina X Uruguai - 13/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de jogo! Flávio Rodrigues de Souza apita pela última vez, e o Uruguai confirma a vitória sobre a Argentina em plena Bombonera, após um segundo tempo de muita movimentação.
45'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Álvarez recebe na entrada da área, prepara a finalização e manda uma bomba, mas Cristopher Fiermarín consegue controlar a bola em dois tempos.
45'
•
2ºTEMPO
A bola é lançada para Matías Soulé, mas chega com muita força e sai pela linha lateral.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Giay (Argentina).
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
43'
•
2ºTEMPO
Nicolás Paz solta o chute de longe, mas a bola vai nas mãos de Fiermarín.
42'
•
2ºTEMPO
Os mandantes controlam a bola nesta reta final e intensificam a pressão em busca do empate.
41'
•
2ºTEMPO
No escanteio, a bola toca na defesa e sai sem oferecer perigo.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai D. Nunez, entra R. Aguirre.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai M. Araujo, entra F. Pellistri.
39'
•
2ºTEMPO
A bola desvia na defesa antes de sair pela linha de fundo, e a Argentina conquista um escanteio importante nesta reta final.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Argentina: sai G. Montiel, entra A. Giay.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Argentina: sai F. Medina, entra R. Vega.
37'
•
2ºTEMPO
Argentina insiste no campo de ataque e procura o gol que pode deixar tudo igual.
36'
•
2ºTEMPO
Darwin arranca pela esquerda, se livra do adversário e chuta por baixo, mas o goleiro argentino encaixa.
35'
•
2ºTEMPO
Soulé levanta pela direita, Balerdi cabeceia sem direção, e a bola acaba nas mãos do arqueiro uruguaio.
34'
•
2ºTEMPO
Prestianni enfrenta a marcação de Guillermo Varela, puxa para dentro e bate para o gol. A bola desvia e a Argentina fica com o escanteio.
33'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Bentancur (Uruguai).
32'
•
2ºTEMPO
Passe em direção a Darwin Núñez, que estava além da linha da bola. O árbitro interrompe a sequência.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai L. Torreira, entra F. Vinas.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai G. de Arrascaeta, entra F. Bernal.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Fernandez (Argentina).
29'
•
2ºTEMPO
Valverde coloca a bola na área, mas Varela aparece para cortar e ceder o tiro de canto.
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINAI!!! JULÍAN ÁLVAREZ!!! Gianluca Prestianni avança bem pelo lado esquerdo e coloca a bola rasteira na área, onde o camisa 9 aparece para tocar no canto esquerdo do goleiro.
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINAI!!!
28'
•
2ºTEMPO
Gol do Argentina! J. Alvarez marca. Assistência de G. Prestianni.
27'
•
2ºTEMPO
Prestianni arranca pela esquerda e tenta o cruzamento para a área, mas encontra o bloqueio da defesa uruguaia.
25'
•
2ºTEMPO
A Argentina tenta encontrar brechas com a troca de passes, mas esbarra na marcação compacta dos uruguaios.
24'
•
2ºTEMPO
O escanteio é rebatido pela defesa, mas os argentinos recuperam a posse e continuam buscando o ataque.
23'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Nico Paz é acionado em profundidade, supera dois marcadores e bate na direção do gol, mas Fiermarín sai para abafar o chute do argentino.
22'
•
2ºTEMPO
Balerdi é desarmado no campo defensivo, Rulli divide com Darwin Núñez e Arrascaeta fica com a sobra, mas o arqueiro argentino agarra o cruzamento do uruguaio.
21'
•
2ºTEMPO
A cobrança de falta de Julián Álvarez para na barreira, mas a bola sobra para Lisandro Martínez, que finaliza sem direção, acima do gol.
21'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para G. Varela (Uruguai).
20'
•
2ºTEMPO
Prestianni sofre a falta na entrada da área, e Varela é advertido com cartão amarelo.
18'
•
2ºTEMPO
Prestianni tenta a devolução para Medina no lado esquerdo, mas exagera na força e manda a bola pela linha de fundo.
17'
•
2ºTEMPO
A Argentina troca passes no setor central e busca avançar a marcação.
16'
•
2ºTEMPO
A arquibancada sobe o tom, com aproximadamente 25 mil torcedores tentando fazer a Argentina reagir.
15'
•
2ºTEMPO
Maxi Araújo aparece livre nas costas da defesa, arranca em direção ao gol e bate cruzado, mas a bola passa ao lado.
15'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Valverde (Uruguai).
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Argentina: sai T. Almada, entra G. Prestianni.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai J. Piquerez, entra S. Caceres.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Uruguai: sai A. Canobbio, entra F. Valverde.
12'
•
2ºTEMPO
Pela esquerda, Medina chega ao fundo e encontra Thiago Almada na pequena área. O argentino finaliza de primeira, mas sem direção.
11'
•
2ºTEMPO
O passe longo encontra Canobbio em velocidade, mas Rulli se antecipa, sai da área e chuta para a lateral.
10'
•
2ºTEMPO
Argentina sobe a pressão, mas sofre o segundo em contra-ataque fulminante. Agora, precisa correr atrás do placar e pode deixar espaços para o Uruguai.
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!! MAXIMILIANO ARAÚJO!!! Arrascaeta cobra escanteio pela esquerda, Maxi sobe na primeira trave e cabeceia sem muita força, mas a bola ganha altura e encobre Rulli!
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!!
9'
•
2ºTEMPO
Gol do Uruguai! M. Araujo marca. Assistência de G. de Arrascaeta.
7'
•
2ºTEMPO
Darwin Núñez vence a marcação dentro da área e finaliza com muita força, mas o goleiro faz a defesa e cede o tiro de canto.
6'
•
2ºTEMPO
Com espaço na entrada da área, Nico Paz ajeita o corpo e arrisca o chute, mas erra a finalização e manda para fora.
5'
•
2ºTEMPO
Com o gol no placar, a expectativa é de um jogo mais movimentado, com a Argentina subindo suas linhas.
4'
•
2ºTEMPO
O lance passa por revisão do VAR, que não identifica irregularidade. Gol confirmado para os visitantes!
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!! BALERDI CONTRA! Levantamento fechado na área, a defesa tenta tirar o perigo, mas a bola encontra Balerdi e termina no fundo das redes de Gerónimo Rulli.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!!
3'
•
2ºTEMPO
Gol contra! L. Balerdi (Argentina) marca contra.
2'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Balerdi (Argentina).
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Argentina: sai E. Palacios, entra M. Soule.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
44'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta faz o cruzamento pelo lado esquerdo, mas a defesa se impõe pelo alto e tira a bola da área.
43'
•
1ºTEMPO
Piquerez cobra a falta da entrada da área, mas a bola desvia na barreira e sai em escanteio.
42'
•
1ºTEMPO
Vem perigo na área! As equipes se organizam, com a barreira posicionada e o cobrador preparado.
41'
•
1ºTEMPO
Montiel erra, Maximiliano Araújo aproveita e avança pela esquerda, mas é parado com falta por Balerdi.
40'
•
1ºTEMPO
Nico Paz e Enzo Fernández tentam uma cobrança trabalhada, mas a combinação não funciona e o ataque argentino se perde.
39'
•
1ºTEMPO
Nico Paz tenta chegar ao passe dentro da área, porém Fiermarín abandona a meta e fica com a posse.
38'
•
1ºTEMPO
Medina é procurado pelo lado esquerdo, mas o lançamento sai comprido demais e a bola se perde pela lateral.
37'
•
1ºTEMPO
Uruguai se mantém recuado e deixa a Argentina trabalhar a bola desde trás, sem subir a pressão.
36'
•
1ºTEMPO
Na entrada da área, Nico Paz tenta passar pela defesa adversária, mas é desarmado.
35'
•
1ºTEMPO
As equipes seguem com dificuldades na criação, em um confronto de ritmo bastante baixo.
34'
•
1ºTEMPO
Facundo Medina erra o bote e acerta somente Canobbio. Falta marcada para o Uruguai.
33'
•
1ºTEMPO
Na cobrança da falta, Enzo Fernández coloca muita força no levantamento, complicando o domínio de Nico Paz. Tiro de meta.
32'
•
1ºTEMPO
Torreira comete falta perto da área. Vem perigo para a Argentina!
31'
•
1ºTEMPO
Álvarez consegue cruzar diante da marcação de Olivera, e Varela ganha pelo alto para tirar a bola da área.
30'
•
1ºTEMPO
O jogo segue em ritmo lento, com poucas oportunidades de conclusão.
28'
•
1ºTEMPO
A seleção uruguaia busca aumentar a posse e gira a bola pelo setor central.
27'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta recebe de Canobbio na cobrança curta de escanteio e manda para a área, sem encontrar ninguém.
26'
•
1ºTEMPO
Piquerez tenta o levantamento pelo lado esquerdo do ataque, Montiel bloqueia, e a bola sai em tiro de canto para os visitantes.
25'
•
1ºTEMPO
Mac Allister é acionado, porém estava à frente da bola, e o árbitro interrompe a jogada.
24'
•
1ºTEMPO
Vale lembrar que a Bombonera não está lotada; apenas alguns setores foram abertos.
23'
•
1ºTEMPO
A seleção uruguaia dá espaço para a Argentina trocar passes e busca acelerar nos contra-ataques.
22'
•
1ºTEMPO
Montiel chega pela direita e faz o levantamento para Nico Paz. O argentino sobe sem equilíbrio e cabeceia para fora.
20'
•
1ºTEMPO
Os argentinos voltam a trabalhar a posse pelo meio.
19'
•
1ºTEMPO
Medina domina na entrada da área e arrisca o chute. Fiermarín cai bem e segura a bola.
18'
•
1ºTEMPO
Piquerez alça a bola da esquerda para a área, mas a distância é grande demais para Darwin Núñez.
17'
•
1ºTEMPO
Enzo Fernández faz a cobrança de canto, mas a defesa consegue afastar.
16'
•
1ºTEMPO
Mac Allister arrisca de fora, a bola desvia em Ronald Araújo e sobra para Enzo Fernández, que também finaliza de longe, mas manda por cima do travessão, com novo desvio.
15'
•
1ºTEMPO
Paz recupera uma bola forte, tabelando com Montiel, mas Palacios acaba demorando para finalizar e perde oportunidade.
14'
•
1ºTEMPO
Os times ficam girando a bola de um lado para o outro, sem acelerar o jogo.
13'
•
1ºTEMPO
Canobbio reclama de falta e fica caído no gramado, mas o árbitro manda o jogo seguir.
11'
•
1ºTEMPO
Torreira busca a bola longa para o ataque, porém Rulli fica com ela sem dificuldades.
10'
•
1ºTEMPO
Agora é a vez do Uruguai trocar passes e tentar avançar.
9'
•
1ºTEMPO
Mac Allister tenta a inversão, mas pega mal na bola e manda para fora.
8'
•
1ºTEMPO
Os argentinos controlam a posse e trocam passes pelo setor central.
7'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Álvarez é acionado na área e solta o chute cruzado. Fiermarín faz a defesa com a mão direita, e Varela aparece na sequência para cortar e mandar pela linha de fundo.
6'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta tenta o levantamento na grande área, mas pega forte demais na bola e não encontra nenhum companheiro.
5'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta conduz a jogada e consegue uma infração por toque no braço adversário. O Uruguai tem boa oportunidade.
4'
•
1ºTEMPO
Um princípio de discussão entre Medina e Darwin Núñez acontece perto da linha de fundo, mas os outros jogadores intervêm e encerram o desentendimento.
3'
•
1ºTEMPO
As equipes trocam passes com tranquilidade e procuram se estudar.
2'
•
1ºTEMPO
Piquerez recebe uma chegada mais dura pelo lado do gramado, e a arbitragem assinala a primeira infração da partida.
1'
•
1ºTEMPO
O Uruguai mostra apetite pelo jogo e sobe as linhas para pressionar.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Argentina x Uruguai!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! Os Hinos Nacionais são executados.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O brasileiro Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro da partida.
PRÉ-JOGO
A equipe uruguaia também passa por uma reformulação. Nos primeiros amistosos da era Forlán, o Uruguai mostrou força e aplicou duas goleadas: 4 a 1 na Coreia do Sul e 6 a 1 na Índia.
PRÉ-JOGO
A seleção argentina dá os primeiros passos rumo ao Mundial de 2030 e busca renovar o elenco. São 28 convocados por Scaloni, com espaço para jovens e também para nomes da geração campeã em 2022.
PRÉ-JOGO
Os argentinos jogam pela primeira vez após a aposentadoria de Messi, enquanto os uruguaios disputam a segunda série de amistosos sob o comando de Diego Forlán.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 210 jogos entre as duas equipes, com 95 vitórias da Argentina, 53 empates e 62 triunfos do Uruguai.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! A seleção da Argentina enfrenta o Uruguai em confronto amistoso. A partida acontece às 20h (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires.
Filipe Rodrigues
ÁRBITRO