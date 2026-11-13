🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
encerrado
Alberto Jose Armando Buenos Aires
Argentina Argentina
1 × 2
Uruguai Uruguai

Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026

Sexta-feira, 13/1120h

Minuto a Minuto: Argentina X Uruguai - 13/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de jogo! Flávio Rodrigues de Souza apita pela última vez, e o Uruguai confirma a vitória sobre a Argentina em plena Bombonera, após um segundo tempo de muita movimentação.

bola

45'

2ºTEMPO

UUUUHH! Álvarez recebe na entrada da área, prepara a finalização e manda uma bomba, mas Cristopher Fiermarín consegue controlar a bola em dois tempos.

bola

45'

2ºTEMPO

A bola é lançada para Matías Soulé, mas chega com muita força e sai pela linha lateral.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para A. Giay (Argentina).

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

43'

2ºTEMPO

Nicolás Paz solta o chute de longe, mas a bola vai nas mãos de Fiermarín.

bola

42'

2ºTEMPO

Os mandantes controlam a bola nesta reta final e intensificam a pressão em busca do empate.

bola

41'

2ºTEMPO

No escanteio, a bola toca na defesa e sai sem oferecer perigo.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai D. Nunez, entra R. Aguirre.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai M. Araujo, entra F. Pellistri.

bola

39'

2ºTEMPO

A bola desvia na defesa antes de sair pela linha de fundo, e a Argentina conquista um escanteio importante nesta reta final.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Argentina: sai G. Montiel, entra A. Giay.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Argentina: sai F. Medina, entra R. Vega.

bola

37'

2ºTEMPO

Argentina insiste no campo de ataque e procura o gol que pode deixar tudo igual.

bola

36'

2ºTEMPO

Darwin arranca pela esquerda, se livra do adversário e chuta por baixo, mas o goleiro argentino encaixa.

bola

35'

2ºTEMPO

Soulé levanta pela direita, Balerdi cabeceia sem direção, e a bola acaba nas mãos do arqueiro uruguaio.

bola

34'

2ºTEMPO

Prestianni enfrenta a marcação de Guillermo Varela, puxa para dentro e bate para o gol. A bola desvia e a Argentina fica com o escanteio.

bola

33'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para R. Bentancur (Uruguai).

bola

32'

2ºTEMPO

Passe em direção a Darwin Núñez, que estava além da linha da bola. O árbitro interrompe a sequência.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai L. Torreira, entra F. Vinas.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai G. de Arrascaeta, entra F. Bernal.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para E. Fernandez (Argentina).

bola

29'

2ºTEMPO

Valverde coloca a bola na área, mas Varela aparece para cortar e ceder o tiro de canto.

bola

28'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINAI!!! JULÍAN ÁLVAREZ!!! Gianluca Prestianni avança bem pelo lado esquerdo e coloca a bola rasteira na área, onde o camisa 9 aparece para tocar no canto esquerdo do goleiro.

bola

28'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA ARGENTINAI!!!

inicio

28'

2ºTEMPO

Gol do Argentina! J. Alvarez marca. Assistência de G. Prestianni.

bola

27'

2ºTEMPO

Prestianni arranca pela esquerda e tenta o cruzamento para a área, mas encontra o bloqueio da defesa uruguaia.

bola

25'

2ºTEMPO

A Argentina tenta encontrar brechas com a troca de passes, mas esbarra na marcação compacta dos uruguaios.

bola

24'

2ºTEMPO

O escanteio é rebatido pela defesa, mas os argentinos recuperam a posse e continuam buscando o ataque.

bola

23'

2ºTEMPO

UUUUHH! Nico Paz é acionado em profundidade, supera dois marcadores e bate na direção do gol, mas Fiermarín sai para abafar o chute do argentino.

bola

22'

2ºTEMPO

Balerdi é desarmado no campo defensivo, Rulli divide com Darwin Núñez e Arrascaeta fica com a sobra, mas o arqueiro argentino agarra o cruzamento do uruguaio.

bola

21'

2ºTEMPO

A cobrança de falta de Julián Álvarez para na barreira, mas a bola sobra para Lisandro Martínez, que finaliza sem direção, acima do gol.

bola

21'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para G. Varela (Uruguai).

bola

20'

2ºTEMPO

Prestianni sofre a falta na entrada da área, e Varela é advertido com cartão amarelo.

bola

18'

2ºTEMPO

Prestianni tenta a devolução para Medina no lado esquerdo, mas exagera na força e manda a bola pela linha de fundo.

bola

17'

2ºTEMPO

A Argentina troca passes no setor central e busca avançar a marcação.

bola

16'

2ºTEMPO

A arquibancada sobe o tom, com aproximadamente 25 mil torcedores tentando fazer a Argentina reagir.

bola

15'

2ºTEMPO

Maxi Araújo aparece livre nas costas da defesa, arranca em direção ao gol e bate cruzado, mas a bola passa ao lado.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para F. Valverde (Uruguai).

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Argentina: sai T. Almada, entra G. Prestianni.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai J. Piquerez, entra S. Caceres.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Uruguai: sai A. Canobbio, entra F. Valverde.

bola

12'

2ºTEMPO

Pela esquerda, Medina chega ao fundo e encontra Thiago Almada na pequena área. O argentino finaliza de primeira, mas sem direção.

bola

11'

2ºTEMPO

O passe longo encontra Canobbio em velocidade, mas Rulli se antecipa, sai da área e chuta para a lateral.

bola

10'

2ºTEMPO

Argentina sobe a pressão, mas sofre o segundo em contra-ataque fulminante. Agora, precisa correr atrás do placar e pode deixar espaços para o Uruguai.

bola

9'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!! MAXIMILIANO ARAÚJO!!! Arrascaeta cobra escanteio pela esquerda, Maxi sobe na primeira trave e cabeceia sem muita força, mas a bola ganha altura e encobre Rulli!

bola

9'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!!

inicio

9'

2ºTEMPO

Gol do Uruguai! M. Araujo marca. Assistência de G. de Arrascaeta.

bola

7'

2ºTEMPO

Darwin Núñez vence a marcação dentro da área e finaliza com muita força, mas o goleiro faz a defesa e cede o tiro de canto.

bola

6'

2ºTEMPO

Com espaço na entrada da área, Nico Paz ajeita o corpo e arrisca o chute, mas erra a finalização e manda para fora.

bola

5'

2ºTEMPO

Com o gol no placar, a expectativa é de um jogo mais movimentado, com a Argentina subindo suas linhas.

bola

4'

2ºTEMPO

O lance passa por revisão do VAR, que não identifica irregularidade. Gol confirmado para os visitantes!

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!! BALERDI CONTRA! Levantamento fechado na área, a defesa tenta tirar o perigo, mas a bola encontra Balerdi e termina no fundo das redes de Gerónimo Rulli.

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!!

bola

3'

2ºTEMPO

Gol contra! L. Balerdi (Argentina) marca contra.

bola

2'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para L. Balerdi (Argentina).

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Argentina: sai E. Palacios, entra M. Soule.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

44'

1ºTEMPO

Arrascaeta faz o cruzamento pelo lado esquerdo, mas a defesa se impõe pelo alto e tira a bola da área.

bola

43'

1ºTEMPO

Piquerez cobra a falta da entrada da área, mas a bola desvia na barreira e sai em escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

Vem perigo na área! As equipes se organizam, com a barreira posicionada e o cobrador preparado.

bola

41'

1ºTEMPO

Montiel erra, Maximiliano Araújo aproveita e avança pela esquerda, mas é parado com falta por Balerdi.

bola

40'

1ºTEMPO

Nico Paz e Enzo Fernández tentam uma cobrança trabalhada, mas a combinação não funciona e o ataque argentino se perde.

bola

39'

1ºTEMPO

Nico Paz tenta chegar ao passe dentro da área, porém Fiermarín abandona a meta e fica com a posse.

bola

38'

1ºTEMPO

Medina é procurado pelo lado esquerdo, mas o lançamento sai comprido demais e a bola se perde pela lateral.

bola

37'

1ºTEMPO

Uruguai se mantém recuado e deixa a Argentina trabalhar a bola desde trás, sem subir a pressão.

bola

36'

1ºTEMPO

Na entrada da área, Nico Paz tenta passar pela defesa adversária, mas é desarmado.

bola

35'

1ºTEMPO

As equipes seguem com dificuldades na criação, em um confronto de ritmo bastante baixo.

bola

34'

1ºTEMPO

Facundo Medina erra o bote e acerta somente Canobbio. Falta marcada para o Uruguai.

bola

33'

1ºTEMPO

Na cobrança da falta, Enzo Fernández coloca muita força no levantamento, complicando o domínio de Nico Paz. Tiro de meta.

bola

32'

1ºTEMPO

Torreira comete falta perto da área. Vem perigo para a Argentina!

bola

31'

1ºTEMPO

Álvarez consegue cruzar diante da marcação de Olivera, e Varela ganha pelo alto para tirar a bola da área.

bola

30'

1ºTEMPO

O jogo segue em ritmo lento, com poucas oportunidades de conclusão.

bola

28'

1ºTEMPO

A seleção uruguaia busca aumentar a posse e gira a bola pelo setor central.

bola

27'

1ºTEMPO

Arrascaeta recebe de Canobbio na cobrança curta de escanteio e manda para a área, sem encontrar ninguém.

bola

26'

1ºTEMPO

Piquerez tenta o levantamento pelo lado esquerdo do ataque, Montiel bloqueia, e a bola sai em tiro de canto para os visitantes.

bola

25'

1ºTEMPO

Mac Allister é acionado, porém estava à frente da bola, e o árbitro interrompe a jogada.

bola

24'

1ºTEMPO

Vale lembrar que a Bombonera não está lotada; apenas alguns setores foram abertos.

bola

23'

1ºTEMPO

A seleção uruguaia dá espaço para a Argentina trocar passes e busca acelerar nos contra-ataques.

bola

22'

1ºTEMPO

Montiel chega pela direita e faz o levantamento para Nico Paz. O argentino sobe sem equilíbrio e cabeceia para fora.

bola

20'

1ºTEMPO

Os argentinos voltam a trabalhar a posse pelo meio.

bola

19'

1ºTEMPO

Medina domina na entrada da área e arrisca o chute. Fiermarín cai bem e segura a bola.

bola

18'

1ºTEMPO

Piquerez alça a bola da esquerda para a área, mas a distância é grande demais para Darwin Núñez.

bola

17'

1ºTEMPO

Enzo Fernández faz a cobrança de canto, mas a defesa consegue afastar.

bola

16'

1ºTEMPO

Mac Allister arrisca de fora, a bola desvia em Ronald Araújo e sobra para Enzo Fernández, que também finaliza de longe, mas manda por cima do travessão, com novo desvio.

bola

15'

1ºTEMPO

Paz recupera uma bola forte, tabelando com Montiel, mas Palacios acaba demorando para finalizar e perde oportunidade.

bola

14'

1ºTEMPO

Os times ficam girando a bola de um lado para o outro, sem acelerar o jogo.

bola

13'

1ºTEMPO

Canobbio reclama de falta e fica caído no gramado, mas o árbitro manda o jogo seguir.

bola

11'

1ºTEMPO

Torreira busca a bola longa para o ataque, porém Rulli fica com ela sem dificuldades.

bola

10'

1ºTEMPO

Agora é a vez do Uruguai trocar passes e tentar avançar.

bola

9'

1ºTEMPO

Mac Allister tenta a inversão, mas pega mal na bola e manda para fora.

bola

8'

1ºTEMPO

Os argentinos controlam a posse e trocam passes pelo setor central.

bola

7'

1ºTEMPO

UUUUHH! Álvarez é acionado na área e solta o chute cruzado. Fiermarín faz a defesa com a mão direita, e Varela aparece na sequência para cortar e mandar pela linha de fundo.

bola

6'

1ºTEMPO

Arrascaeta tenta o levantamento na grande área, mas pega forte demais na bola e não encontra nenhum companheiro.

bola

5'

1ºTEMPO

Arrascaeta conduz a jogada e consegue uma infração por toque no braço adversário. O Uruguai tem boa oportunidade.

bola

4'

1ºTEMPO

Um princípio de discussão entre Medina e Darwin Núñez acontece perto da linha de fundo, mas os outros jogadores intervêm e encerram o desentendimento.

bola

3'

1ºTEMPO

As equipes trocam passes com tranquilidade e procuram se estudar.

bola

2'

1ºTEMPO

Piquerez recebe uma chegada mais dura pelo lado do gramado, e a arbitragem assinala a primeira infração da partida.

bola

1'

1ºTEMPO

O Uruguai mostra apetite pelo jogo e sobe as linhas para pressionar.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Argentina x Uruguai!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! Os Hinos Nacionais são executados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O brasileiro Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A equipe uruguaia também passa por uma reformulação. Nos primeiros amistosos da era Forlán, o Uruguai mostrou força e aplicou duas goleadas: 4 a 1 na Coreia do Sul e 6 a 1 na Índia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A seleção argentina dá os primeiros passos rumo ao Mundial de 2030 e busca renovar o elenco. São 28 convocados por Scaloni, com espaço para jovens e também para nomes da geração campeã em 2022.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os argentinos jogam pela primeira vez após a aposentadoria de Messi, enquanto os uruguaios disputam a segunda série de amistosos sob o comando de Diego Forlán.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 210 jogos entre as duas equipes, com 95 vitórias da Argentina, 53 empates e 62 triunfos do Uruguai.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! A seleção da Argentina enfrenta o Uruguai em confronto amistoso. A partida acontece às 20h (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires.

Argentina ARG
Uruguai URU

  • Filipe Rodrigues

    ÁRBITRO

Argentina ARG
Uruguai URU

GOLS

Gol Contra L. Balerdi
Gol J. Alvarez
M. Araujo Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).