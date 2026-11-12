Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Quinta-feira, 12/11•12h
Minuto a Minuto: Uzbequistão X Rússia - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai D. Krugovoy, entra M. Beveev.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai A. Batrakov, entra D. Prutsev.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai B. Karimov, entra G. Rizakulov.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai S. Esanov, entra U. Rakhmonaliyev.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai A. Fayzullaev, entra A. Amonov.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai E. Shomurodov, entra K. Norchaev.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai M. Makhamadzhonov, entra D. Murtazoyev.
34'
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2ºTEMPO
Gol do Rússia! A. Miranchuk marca.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai M. Kislyak, entra D. Glebov.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai I. Vakhania, entra A. Langovich.
30'
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2ºTEMPO
Gol do Rússia! N. Komlichenko marca.
25'
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2ºTEMPO
Gol do Rússia! N. Komlichenko marca. Assistência de K. Danilov.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai K. Tyukavin, entra N. Komlichenko.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai L. Sadulaev, entra A. Miranchuk.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai I. Oblyakov, entra A. Mironov.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai Y. Gladyshev, entra K. Glebov.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Esanov (Uzbequistão).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai D. Khamdamov, entra R. Jiyanov.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Uzbequistão: sai A. Ganiev, entra D. Kholmatov.
1'
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2ºTEMPO
Gol do Uzbequistão! B. Karimov marca. Assistência de D. Khamdamov.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Rússia: sai A. Silyanov, entra K. Danilov.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
19'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Vakhania (Rússia).
16'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Mozgovoy (Uzbequistão).
5'
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1ºTEMPO
Gol contra! V. Melekhin (Rússia) marca contra.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Uzbequistão x Rússia!