Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Quinta-feira, 12/11•03h10
Minuto a Minuto: Nova Zelândia X Índia - 12/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai A. Thapa, entra H. Singh.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai N. Pijnaker, entra M. Boxall.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai M. Singh, entra D. Lalhlansanga.
33'
•
2ºTEMPO
B. Tuiloma (Nova Zelândia) desperdiça o pênalti!
30'
•
2ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! L. Bayliss marca. Assistência de L. Gillion.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai C. Wood, entra C. Piper.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai J. Randall, entra N. Walker.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai L. Colaco, entra M. K. Sanan.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai C. Elliot, entra M. Sheridan.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai M. Garbett, entra C. McCowatt.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai F. De Vries, entra J. McGarry.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai A. Rufer, entra O. Parker-Price.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Nova Zelândia: sai L. Rogerson, entra L. Gillion.
12'
•
2ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! C. Wood marca. Assistência de C. Elliot.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Bayliss (Nova Zelândia).
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai J. Madathil, entra L. Hnamte.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai P. Ranbir, entra J. Gupta.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai L. Fanai, entra R. Meetei.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai T. Singh, entra M. Suhail.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Índia: sai B. Varghese, entra M. Singh.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
•
1ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! J. Randall marca.
34'
•
1ºTEMPO
Gol do Nova Zelândia! J. Randall marca. Assistência de M. Garbett.
5'
•
1ºTEMPO
Gol contra! B. Varghese (Índia) marca contra.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Nova Zelândia x Índia!