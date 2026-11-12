Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Quinta-feira, 12/11•14h30
Minuto a Minuto: Malta X Essuatíni - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Essuatíni: sai J. Figuareido, entra N. Shongwe.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Essuatíni: sai P. Mkhontfo, entra S. Nkambule.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai K. Ewurum, entra J. Azzopardi.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai M. Beerman, entra I. Chouaref.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai Z. Muscat, entra E. Pepe.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Essuatíni: sai S. Khumalo, entra S. M. Simelane.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai P. Mbong, entra I. Cardona.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai G. Mentz, entra M. Ellul.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai A. Satariano, entra T. Teuma.
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para K. Thwala (Essuatíni).
2'
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2ºTEMPO
Gol do Malta! B. Tuma marca. Assistência de J. Mbong.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai K. Cannavo, entra J. Mbong.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai M. Guillaumier, entra S. Pisani.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai K. Shaw, entra C. Zammit Lonardelli.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Malta: sai A. Zammit, entra B. Tuma.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Essuatíni! P. Mkhontfo marca.
29'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! G. Gamedze (Essuatíni) é expulso.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Shongwe (Essuatíni).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Malta x Essuatíni!