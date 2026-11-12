Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Quinta-feira, 12/11•14h
Minuto a Minuto: Lituânia X Suriname - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para o Lituânia.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai G. Gineitis, entra R. Lekiatas.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Lasickas (Lituânia).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai A. Kucys, entra E. Dubickas.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Suriname: sai D. Jubitana, entra J. Lonwijk.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Suriname: sai D. Cleonise, entra R. Margaret.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Suriname: sai I. Pherai, entra D. Anderson.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai A. Dolznikov, entra M. Vareika.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai D. Sluta, entra N. Pavlovskij.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai E. Jankauskas, entra M. Burba.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Sluta (Lituânia).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Pherai (Suriname).
6'
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2ºTEMPO
Substituição no Suriname: sai R. Haps, entra J. Turfkruier.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai P. Golubickas, entra G. Sirgedas.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Lituânia: sai A. Voitinovicius, entra V. Sarkauskas.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Klas (Suriname).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para G. Gineitis (Lituânia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lituânia x Suriname!