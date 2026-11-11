Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Quarta-feira, 11/11•09h
Minuto a Minuto: Vietnã X Taipé Chinesa - 11/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai J. Kao, entra Y. Wang.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Vietnã: sai Nguyen Dinh Bac, entra Nguyen Thanh Nhan.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai Chen Hao-Wei, entra J. Chen.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai J. Estama, entra C. Yang.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai Huang Wei-Chieh, entra S. Chang.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Vietnã: sai M. Olaha, entra Nguyen Van Tung.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai Chen Po-Liang, entra Wu Chun-Ching.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Taipé Chinesa: sai Yao-hsing Yu, entra Y. Lai.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Vietnã! Nguyen Dinh Bac marca.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Vietnã: sai Pham Minh Phuc, entra V. N. Hoang.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Vietnã: sai Vo Hoang Minh Khoa, entra Nguyen Tran Viet Cuong.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Vietnã: sai N. S. Tran, entra Khuat Van Khang.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
21'
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1ºTEMPO
Gol do Vietnã! M. Olaha marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Vietnã x Taipé Chinesa!