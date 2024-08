Tecnologia ajuda a prender novos suspeitos pelos incêndios em SP

Foi com a ajuda de câmeras de segurança que a polícia conseguiu identificar e prender, mais dois suspeitos de provocar incêndios criminosos no interior de São Paulo. O quinto suspeito, estava em São José do Rio Preto, e o sexto, em Jales. Ambos são homens, de 44 e 49 anos, respectivamente. No mesmo dia, também recebeu voz de prisão o quarto suspeito, de 27 anos, em Batatais, que declarou envolvimento com o PCC. A partir disso, as investigações começaram a levar em consideração a hipótese de o crime organizado ter a ver com as queimadas. Mas essa linha de apuração foi descartada nesta terça-feira. Ao todo já foram presas seis pessoas.

Além das prisões, a Polícia Militar Ambiental multou dois homens, em mais de R$ 15 mil , em Porto Ferreira, por acenderem fogueira para a limpeza da vegetação. No sábado, 50 municípios pegaram fogo ao mesmo tempo. Apesar da crise deflagrada no último fim de semana, agosto foi um mês duro para o estado paulista, que bateu o recorde, com o maior número de queimadas nos últimos 26 anos. Apesar do controle do fogo, a Defesa Civil prolongou o alerta de emergência até sábado, 31. Isso porque a previsão é de elevação da temperatura e diminuição de umidade na região, deixando o clima mais propício para novas queimadas.