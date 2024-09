SP testa nova substância para apagar incêndios

Uma boa notícia diante do mar de desastres ambientais. O governo de São Paulo começou a testar um produto novo para apagar incêndios. Trata-se de um líquido vermelho, usado na agricultura como fertilizante, que funciona para liquidar as chamas. Os especialistas dizem que é cinco vezes mais rápido que a água na eliminação dos focos e ainda tem a vantagem de impedir a volta do fogo em áreas já controladas.

Testes realizados pela Defesa Civil em ambiente controlado mostraram a extinção de um foco de fogo em um minuto e 40 segundos com o produto, enquanto a água conseguiu controlar situação semelhante em 5 minutos. Outra vantagem: reduz em até 60% os gastos com aeronaves utilizadas em grandes queimadas, ao considerar o combustível gasto para os vários reabastecimentos de água necessários para extinguir um grande incêndio. O primeiro teste foi realizado em Ribeirão Preto, região muito afetada pelas queimadas, principalmente em agosto, quando o estado teve um pico de ocorrências. De acordo com levantamento realizado pela Associação dos Plantadores de Cana do Oeste de São Paulo, apenas no dia 23 de agosto, o fogo consumiu uma área equivalente a 460 mil campos de futebol ou a cinco vezes a área da cidade de Ribeirão.

No início do mês o governador Tarcísio de Freitas liberou R$ 5,9 milhões para contratação de serviços de monitoramento e combate a incêndios florestais com aeronaves, o que corresponderia a 120 horas de voo de monitoramento e 300 horas de combate aéreo com água.

Leia mais:

Continua após a publicidade

+https://veja.abril.com.br/agenda-verde/para-entidades-ambientais-lula-tira-o-pais-do-papel-de-pedinte

+https://veja.abril.com.br/agenda-verde/novos-incendios-atingem-o-parque-da-chapada-dos-veadeiros