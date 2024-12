Restauração de biomas pode até dobrar a produção agrícola

A conservação de um bioma traz ricos benefícios para o solo, impactando positivamente até mesmo o rendimento agrícola. Daí os resultados positivos aferidos com técnicas como a agrofloresta, sistema onde árvores são plantadas ou manejadas em associação com uma determinada cultura. Recentemente a ciência deu mais um passo importante. Descobriu que a recuperação de áreas devastadas no entorno de uma lavoura aumenta a produtividade em, no mínimo, 10%. Mas pode chegar a dobrar, dependendo do tipo da planta, do solo e da condição da vegetação ao redor.

O resultado faz parte das conclusões de uma pesquisa inédita que usou como base imagens de áreas agrícolas do estado de São Paulo, registradas pelo MapBiomas, que monitora o uso do solo. “Cruzamos as fotos com informações da literatura sobre o impacto da polinização na fertilização da lavoura”, conta o autor do estudo Rafael Chaves, vice-diretor do Biota Síntese e especialista da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

Apesar do escopo aparentemente simples, o trabalho demorou dois anos para ficar pronto, pois fez uma minuciosa análise de toda a área produtiva paulista. “É a primeira vez que a lavoura paulista é rastreada pixel por pixel”, diz Chaves. Motivada pela necessidade de uma política pública na região paulista, a pesquisa aponta soluções e os possíveis resultados para cada tipo de plantação e município. A reconstrução do ecossistema aumenta o número de abelhas, que fazem o trabalho duro de fertilizar as plantas. Algumas culturas são mais dependentes da polinização do que outras. É o caso de abóbora, tangerina e goiaba, que são lavouras que podem dobrar a produtividade, se estiverem expostas ao ambiente ideal.

As iniciativas e políticas públicas dependem das necessidades de cada município, mas procuram oferecer soluções que promovem o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação da natureza. Caiu por terra a ideia que a devastação ambiental é o caminho para a consagração de uma propriedade agrícola. Muito menos que mais área represente necessariamente mais produtividade. O trabalho prova justamente o contrário: rendimento tem mais a ver com sustentabilidade. O levantamento aponta que a produção paulista pode ter acréscimo de quase 1 bilhão de reais, caso a biodiversidade seja restaurada.

Outras medidas

A pesquisa ainda aponta soluções complementares, que vão além do restabelecimento da vegetação nativa. Entre elas, o manejo integrado de pragas e polinização, caso da meliponicultura, que é a criação de abelhas, ou a plantação de flores nas bordas da área agrícola. A pesquisa demonstra como soluções baseadas na natureza podem beneficiar a agricultura, a renda dos produtores e ainda proteger a biodiversidade—prática fundamental em uma época que o mundo precisa conter o aquecimento global.

