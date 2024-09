Queimadas na Amazônia: o caminho da fumaça tóxica até o final da semana

A densa camada de fumaça tóxica produzida por incêndios que castigam a região sul da Amazônia e o Pantanal vai manter boa parte do país sob alerta de ar insalubre até o final desta semana, mostram projeções feitas pelo instituto de meteorologia MetSul.

O MetSul utiliza um modelo de dispersão de partículas feito pelo Sistema Copernicus, da União Europeia.

De acordo com especialistas do instituto, o corredor de fuligem que cobre 60% do país e atinge São Paulo com intensidade nesta terça-feira, 10, vai se deslocar nos próximos dias devido à passagem de uma frente fria.

Com a fumaça e a seca intensa que o país enfrenta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que mais de 200 cidades estão experimentando condições climáticas muito semelhantes às de um deserto.

No caminho da densa camada de poluição está o Rio Grande do Sul, que verá a concentração de fumaça aumentar a partir de quarta-feira 11.

A fumaceira dos incêndios também deverá atingir com mais força o Centro-Oeste na segunda metade da semana, sobretudo a região oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

Já no Sudeste, a situação melhora na quarta, mas volta a se agravar na quinta e na sexta. O espalhamento da fumaça também levará ar insalubre para países vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Montevidéu e Buenos Aires estão no caminho da fuligem mais densa.

Veja abaixo como será o comportamento da nuvem tóxica nos próximos dias