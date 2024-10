Onda de calor no Brasil: Medellín, na Colômbia, mostra como enfrentar extremos

Na última de semana de setembro, boa parte do território do Brasil foi assolado por uma onda de calor, a sétima do ano, um recorde, responsável por fazer os termômetros se elevarem a até 43° Celsius.

A canícula atingiu capitais como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá, todas elas também afetadas pela mais grave estiagem da história nacional, evidenciando que o país entrou de vez na era de extremos do clima.

A aridez que tomou conta das principais metrópoles brasileiras evidenciou como nossas metrópoles são vulneráveis ao calor extremo.

despreparo para lidar com o novo normal climático

traz à tona o tema da adaptação à nova era de instabilidade climática, um assunto que já mobiliza governos, empresas e a sociedade civil mundo afora.

