O que é o ‘ciclone bomba’ que está chegando ao Brasil?

O Climatempo divulgou um alerta para a possível formação de um fenômeno conhecido como ‘ciclone bomba’ no Oceano Atlântico, que pode se aproximar do litoral Sul do Brasil na próxima terça-feira (12). O ciclone não deve atingir diretamente o Brasil, mas a região Sul pode sofrer alguns reflexos com aumento dos ventos na próxima semana.

Os ciclones costumam ser formados em regiões de alta latitude, onde massas de ar muito frias encontram massas de ar mais quentes. Os ciclones que são formados no Hemisfério Sul giram no sentido horário, o que faz com que eles concentrem o ar quente no centro do ciclone, favorecendo a formação de nuvens carregadas e, consequentemente, a possibilidade de chuvas e ventos fortes.

O que é o ‘ciclone bomba’?

Um ciclone é considerado bomba quando ele tem uma queda muito rápida da pressão atmosférica, mais precisamente de 24 milibares ou mais em 24 horas. Essa queda repentina pode causar chuvas fortes e ventos.

Onde o ‘ciclone bomba’ pode atingir?

O ‘ciclone bomba’ pode atingir a costa do Sul do Brasil, levando rajadas de vento significativas para regiões próximas ao litoral, afetando principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Como vai ficar a previsão do tempo no Sul nos próximos dias?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a tendência é de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul entre amanhã (9) e domingo (10) e em Santa Catarina e Paraná nos dias seguintes. A partir da semana que vem o tempo deve mudar na região, principalmente a partir de terça-feira (12), com os possíveis reflexos do ciclone.

Veja a previsão do tempo para as capitais do Sul neste sábado, 9:

Curitiba (PR): Muitas nuvens, temperatura máxima: 21°C; Mínima: 14°C

Florianópolis (SC): Muitas nuvens, temperatura máxima: 22°C; Mínima: 17°C

Porto Alegre (RS): Muitas nuvens, temperatura máxima: 23°C; Mínima: 17°C