Nesta segunda-feira, São Paulo teve a pior qualidade do ar do mundo

Não é só a fauna e a flora dos principais biomas que sofrem pelas queimadas que consomem principalmente o norte e centro-oeste do país. A maioria dos brasileiros tem de conviver com a fumaça desses incêndios que já encobre 60% do território nacional. Algumas regiões recebem mais desse poluentes do que outras. É o caso de São Paulo que nesta segunda-feira, 9, terminou o dia com a pior qualidade do ar do mundo, segundo o site suíço IQAir. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 20 das 22 estações de medição da capital registrava qualidade ruim e muito ruim de ar.

A situação não deve melhorar muito. Especialistas dizem que a fumaça deve permanecer encobrindo boa parte do país e deve se espalhar mais chegando à Argentina e ao Uruguai. O clima continua seco e quente nos próximos dias. A falta de umidade é causada em todos o país é, segundo climatologistas, reflexo da seca da Amazônia. A região é a responsável por espalhar umidade pelo país. Sem ela não há chuvas na maior parte do país.

99% do mundo respira níveis insalubres de poluentes

Em 2022 a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que 99% do mundo respira níveis insalubre de material particulado e dióxido de nitrogênio, capazes de causar impactos cardiovasculares, cerebrais e respiratórios. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal determinou revisão dos parâmetros nacionais de qualidade do ar. Desde então pouco mudou. Atualmente apenas 13 dos 26 estados brasileiros têm estações automáticas de qualidade do ar, que são indispensáveis para a avaliação da poluição atmosférica. Mais de 13 milhões de pessoas morrem por ano devido à exposição aos fatores ambientais, como ar e água contaminados. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo continua a respirar ar inadequado, que mata prematuramente 7 milhões de pessoas anualmente.

Cinco cidades com a pior qualidade de ar do mundo, nesta segunda-feira (9)

São Paulo (Brasil) Ho Chi Minh (Vietnã) Lahore (Paquistão) Jerusalém (Israel) Doha (Catar)