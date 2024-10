Inundação no deserto do Saara; entenda o que aconteceu

Uma rara inundação no deserto do Saara nos últimos dias chamou a atenção de meteorologistas ao redor do mundo inteiro. Durante a semana, o governo do Marrocos informou que, em dois dias, choveu cerca de 250 milímetros, quantidade essa que supera as médias anuais em várias áreas do norte da África, incluindo o Marrocos.

Por que o deserto do Saara inundou?

O deserto do Saara ficou inundado, com formações de lagoas entre as dunas de areia e as palmeiras, em razão de uma sequência de tempestades que não eram vistas há pelo menos 30 anos. No dia 10 de setembro, pelo menos 20 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Marrocos e a Argélia.

As chuvas vão alterar o clima na região?

O deserto do Saara é considerada uma das regiões mais áridas do planeta e as recentes chuvas podem sim alterar o clima na região nos próximos meses e anos. As tempestades chegaram no local depois de seis anos consecutivos de seca, que forçaram o racionamento de água na região. A umidade no local pode resultar em mais evaporação, atraindo novas chuvas.