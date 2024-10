Horta de projeto social pernambucano será destaque na conferência do clima

Localizada em um casarão histórico do bairro de São José, em Recife, o projeto social Comunidade dos Pequenos Profetas é conhecido na região pelo trabalho de combate à fome em comunidades vulneráveis e por promover práticas sustentáveis em um contexto urbano desafiador. Desde de 2016 também chama a atenção devido a uma horta que montou no telhado da casa. Batizado de Telhado Eco Produtivo, foi construído em um espaço de 400 m², em cima de uma estrutura de madeira certificada, com um sistema de irrigação por gotejamento, alimentado por painéis solares. De lá, saem verduras, ervas condimentares e hortaliças, que geram uma produção anual estimada em meia tonelada de alimentos.

Sucesso regional, a obra verde vai ganhar fama internacional. Em novembro, será destaque da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), o maior evento do mundo sobre mudanças climáticas, que acontece em Baku, no Azerbaijão. O projeto chegou tão longe graças a curiosidade do fotógrafo alemão Hans von Manteuffel, que ao visitar a sede, registrou com suas lentes o telhado verde da casa. Depois inscreveu a imagem no concurso da ONU, sobre transformação urbana.A foto foi uma das três selecionadas por ser um modelo de sustentabilidade, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).