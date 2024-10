Cinco perguntas e respostas sobre a volta do horário de verão no Brasil

A volta do horário de verão é tema quente para o brasileiro – e que voltou à pauta nesta quarta-feira, 9. Veja o que se sabe sobre o assunto, em cinco perguntas e respostas:

1. Quando será decidida a volta do horário de verão?

A decisão sobre a volta do horário de verão deve ser tomada pelo governo Lula até a semana que vem. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na terça-feira, 8, que está levando a discussão ao limite para tentar adiar a implementação por mais um ano, mas se a medida for imprescindível, a decisão será tomada com coragem.

2. Qual será o prazo para implementação caso a volta seja aprovada?

Se a volta do horário de verão for aprovada na semana que vem, o governo estipulará um prazo de 15 a 20 dias para a implementação da medida. Assim, o horário de verão retornaria no mês de novembro, após o segundo turno das eleições municipais.

3. Qual será o maior impacto da volta do horário de verão?

O ministro Alexandre Silveira reforça que a decisão precisa ser cautelosa porque o horário de verão impacta a economia e a rotina de todos os brasileiros. Ele ressaltou a importância de não lançar mão dessa política sem a completa necessidade do que ele chama de “imprescindibilidade”.

4. Qual será o principal fator para a decisão?

O principal fator que irá influenciar na decisão será a avaliação técnica dos reservatório sdo país. A condição dos reservatórios de energia e a necessidade de medidas para combater as secas na região Norte do Brasil são pontos cruciais para essa avaliação.

5. Quando será o próximo debate sobre o tema?

Nesta quarta-feira, 9, haverá um novo debate do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) sobre medidas necessárias para combater as secas na região Norte do Brasil e seus impactos nos reservatórios de energia. Este debate ajudará a esclarecer a necessidade do horário de verão.