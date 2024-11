Brasil queimou mais vegetação nativa do que área de pastagem em 2024

De janeiro a outubro, o território brasileiro teve três vezes mais focos de queimadas e perdeu o dobro de área para o fogo do que em 2023. O MapBiomas, que monitora o uso da solo brasileiro por imagens de satélite, calcula que os incêndios devastaram 15 milhões de hectares a mais que o ano passado. No total, o Brasil queimou uma área o equivalente a um Tocantins. E para aumentar a gravidade da situação, os biomas foram mais atingidos do que as áreas de pastagens, pela primeira vez desde 2019, quando começou a medição do MapBiomas.

A destruição de um bioma resulta na morte de inúmeras espécies de plantas e animais, algumas das quais podem ser endêmicas ou estar em risco de extinção. O fogo em um sistema como esse reduz a diversidade genética e a resiliência do ecossistema, que fica mais vulnerável as mudanças climáticas, além de diminuir a fertilidade da terra e a capacidade de retenção de água.

A Amazônia foi a maior vítima do ano. Em outubro, especificamente, quase três em cada quatro hectares queimados pertenciam ao maior bioma brasileiro. A região teve um aumento de 59% de áreas queimadas, em relação ao mesmo período de 2023. Praticamente metade do que virou cinza, 1,9 milhão de hectares, era de vegetação nativa.

Biomas queimados por área perdida em outubro

Cerrado, 934 mil hectares queimados, dos quais 86% era de vegetação nativa.

Pantanal, 261 mil hectares, sendo 97% de área nativa.

Mata Atlântica, 96 mil hectares perdidos

Mato Grosso foi o estado brasileiro com mais incêndios

Mato Grosso respondeu por um quarto (24%) do território queimado em todo o Brasil (6,7 milhões de hectares), seguido pelo Pará e Tocantins, com 6,1 milhões e 2,7 milhões de hectares, respectivamente. Juntos, os três estados totalizaram 56% da área incendiada, de janeiro a outubro deste ano. Os municípios de São Félix do Xingu (PA) e Corumbá (MS) registraram as maiores faixas de terras queimadas entre janeiro e outubro de 2024, com 1,4 milhão de hectares e 795 mil hectares, respectivamente.