Amazon lança sua TV no Brasil

A Amazon iniciou a venda do Fire TV Stick no Brasil nesta semana. O aparelho transforma televisores comuns em Smart TVs e concorre com o mais popular Chromecast, do Google, e com o Apple TV.

Por aqui, a unica versão disponível do novo produto é a Basic, que sai por R$290 (o preço médio do Chromecast é de R$200) e inclui acesso aos principais serviços de streaming. Entre os apps disponíveis estão YouTube, Netflix, Spotify e, claro, Amazon Prime.

A grande diferença para o Chromecast, seu principal concorrente, está no controle remoto usado para navegar entre os menus. O recurso exclui a necessidade de conectar um smartphone para fazer a transmissão dos aplicativos para TV. Basta plugar o aparelho na entrada HDMI e configurar uma rede wi-fi para acessar tudo direto do dispositivo.

O gadget vem com um processador quad-core e 8 GB de espaço para armazenamento de conteúdo, além de 1 GB de memória RAM. Configuração suficiente para rodar até games pesados.