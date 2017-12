Google lança jogo que ensina lógica de programação a crianças

O Google lançou nesta segunda-feira um jogo que ensina lógica de programação para crianças. O programa é uma adaptação do logotipo do site de buscas – modificações que são conhecidas como “doodles” – e comemora os 50 anos da criação de linguagens de computação voltada para os pequenos.

O objetivo do jogo é fazer com que um coelho apanhe cenouras que estão espalhadas pela tela, para passar de nível. Para isso, é preciso programar qual o caminho o bichinho fará. Isso é feito organizando uma sequência de setas e outros comandos na tela. Quando se clica em “play”, o coelho sai pulando nas direções indicadas previamente.

Dentre as linguagens de programação voltadas para crianças estão o Logo, criado em 1967, e o Scratch. O objetivo desse tipo de código é ensinar a lógica usada para fazer aplicativos de computador.

“Programação de computador por crianças deve ter soado futurístico e pouco prático na década de 1960, quando o Logo foi criado. Na verdade, mesmo na de 1980, quando escrevi minhas primeiras linhas de código, meus pais, que eram da classe trabalhadora, questionavam como fazer esses códigos iria alguma vez beneficiar a filha de nove anos de idade deles. Hoje, computadores são usados em quase todos os aspectos da nossa vida”, relata Champika Fernando, diretora da equipe de pesquisadores de Scratch do Massachusetts Instituite of Technology (MIT), que participou da criação do “doodle”.