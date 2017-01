Saiba como esse homem conseguiu emagrecer 60 kg

Quer emagrecer e não consegue? A tarefa pode ser mais simples do que você imagina. O britânico Chris Allen, morador de Hastings, no sudeste da Inglaterra, conseguiu perder quase metade do seu peso corporal, em pouco mais de um ano, ao eliminar, principalmente, um item de sua alimentação: o álcool.

“Eu bebia a noite toda e whisky era minha bebida favorita. Eu cheguei a um ponto que eu era tão grande que eu poderia beber tranquilamente uma garrafa inteira, talvez até duas, em um dia.”, contou Chris à agência de notícias Caters. Essa quantidade é muito superior ao que a maioria das pessoas consumiriam ao longo de um mês inteiro, segundo informações do site americano New York Post.

O consumo de exagerado e constante de álcool – Allen se considera um alcoólatra – levou ao desenvolvimento de hábitos alimentares pouco saudáveis. Ele conta que constantemente comia fast food. “Eu não me importava com o meu corpo. Eu poderia facilmente comer 10.000 calorias por dia, incluindo comida “para viagem” e alimentos açucarados, como donuts.”

As consequências vieram relativamente rápido: o inglês foi diagnosticado com diabetes precoce. O diagnóstico, entre outros acontecimentos, o forçou a repensar seu estilo de vida e decidir tornar-se mais saudável.

“Eu comecei a desenvolver sintomas precoces de diabetes e percebi que havia chegado no meu limite. Alguns anos atrás eu fui ao médico depois de machucar meu tornozelo quando estava bêbado. Mas, antes mesmo de ser atendido, pedi desculpas à enfermeira por desperdiçar seu tempo. Eu percebi que o álcool me havia levado até ali.”, contou Allen.

Após esses episódios, ele decidiu que precisava mudar radicalmente seus hábitos. Então ele desenvolveu sua própria dieta, para a qual deu o nome de “A Dieta do Vício”, que tem como base quatro pilares essenciais: eliminar completamente o consumo de álcool, de açúcar, carboidratos e jejum intermitente.

“Eu parei completamente de beber, porque uma dose era o suficiente para me fazer beber outras dez.”, contou à Caters.

Allen começou a “Dieta do Vício” em agosto de 2015, quando pesava cerca de 145 quilos. Um ano e meio depois, em dezembro de 2016, o inglês chegou a incríveis 86 quilos. Ainda segundo ele, após o início da nova dieta, ele não sente mais vontade de beber, comum em viciados.

O entusiasta fitness também se vangloria de não ter mais que lidar com a terrível sensação de ressaca vários dias do ano e com o fato de economizar muito dinheiro com essa simples mudança.

Agora Allen – que é 59 quilos mais magro – quer compartilhar sua dieta com o resto do mundo. Para isso ele criou uma página no site de financiamento coletivo Indiegogo com o objetivo de angariar dinheiro suficiente para publicar um livro sobre “A Dieta do Vício” e sobre sua jornada na perda de peso.

“Estou fazendo campanha para publicar a minha história e espero conseguir levar a maior conscientização possível às pessoas. Existem pequenas técnicas que as pessoas podem combinar para perder peso”, disse Allen à Caters.

Veja abaixo o vídeo com o antes e depois de Chris Allen.