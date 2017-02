Por que tomar café com óleo de coco turbina o exercício

Provavelmente você já ouviu falar na mistura de café com óleo de coco. Se nunca ouviu, não vai demorar até que alguém que você conhece diga que toma a bebida. A fórmula é famosa por melhorar os níveis de atenção, energia, o desempenho no exercício e ainda contribuir para emagrecer. Mas, será que a mistura é tão potente assim?

De acordo com Georgia Magri, nutricionista esportiva e clínica funcional, sim, mas há ressalvas. “O óleo de coco tem uma propriedade importante para a atividade física que é fornecer energia de forma rápida e ainda preservar a massa magra. A mistura desse ingrediente com o o café é interessante porque a cafeina tem estímulo de termogênese, então a mistura acelera o metabolismo.”, explica.

O óleo de coco é a principal fonte alimentar natural de triglicérides de cadeia media (TCM). “Nenhum outro alimento tem uma quantidade igual a do óleo de coco.”, afirma Isabela Pimentel, nutricionista especialista em distúrbios metabólicos e risco cardiovascular.

Ressalvas

O ‘problema’, segundo Isabela, é que grande parte da gordura do óleo de coco é de ácido láurico, que tem um metabolismo duplo – parte dele se comporta como TCM e a outra como um triglicérides de cadeia longa (TCL). “Então, quem está dentro do peso, faz atividade física e não tem colesterol alto, se beneficia porque ele fornece bastante energia de forma rápida. Mas como o ácido láurico não é totalmente oxidado no fígado e por isso pode aumentar o colesterol sanguíneo, pessoas que sedentárias, fora do peso ou com colesterol alto, não devem usar.”, diz a nutricionista.

Para Georgia, a mistura também pode ser prejudicial para pessoas com gastrite ou hipoglicemia e é importante lembrar que o óleo de coco deve entrar na dieta sempre como um substituo a algum item já existente na alimentação. Caso contrário, ele pode ter um efeito oposto e até engodar, afinal, como praticamente tudo, ele também tem calorias. São nove calorias por grama. O que significa que uma colher de sobremesa – quantidade geralmente adicionada ao café – chega a 90 calorias.

Bulletproof coffee

Nos Estados Unidos, o cafezinho turbinado foi disseminado por Dave Asprey, um investidor em tecnologia do Vale do Silício. Batizado de bulletproof coffee, algo como “café à prova de balas”, em tradução livre para o português, a mistura testada por ele leva também um pouquinho de manteiga. Asprey indica que a fórmula seja ingerida pela manhã como substituto do café da manhã e garante que ela irá melhorar o desempenho do cérebro, aumentar a concentração e o foco e ainda contribuir para a perda de peso.

Dessa forma, o bulletproof coffee entra na moda da dieta cetogênica, baixa em carboidratos e alta em gordura, que ajuda a controlar a compulsão alimentar e também melhora a atividade cerebral. O endocrinologista Francisco Tostes concorda que a mistura funcionaria melhor em pessoas que seguem uma alimentação low carb (com baixa ingestão de carboidratos) ou uma dieta cetogênica. No entanto, ele não recomenda que ela substitua uma refeição, já que não possui todos os nutrientes necessários.

Popular entre as celebridades

Todos esses benefícios não passaram despercebidos e café com óleo de coco ou e o óleo sozinho já viraram os queridinhos das celebridades. A atriz Emma Stone, por exemplo, usa óleo de coco para tirar a maquiagem. Segundo as adeptas, o produto retira a make, hidrata a pele e evita possíveis irritações.

Veja na galeria abaixo outras celebridades que incluíram o óleo de coco em seu dia a dia de diferentes formas.