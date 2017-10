Doenças cardíacas: café e chocolate reduzem o risco

A ciência acaba de trazer uma boa notícia para os amantes de café e chocolate: o consumo diário do alimento e da bebida contribui para a redução do risco de doenças cardíacas. No estudo, realizado por pesquisadores do hospital Maria Pia, em Turim, na Itália, a ingestão dos produtos trazem efeitos positivos ao coração e reduzem as chances de desenvolver doenças cardíacas, em longo prazo, segundo informações publicadas no site da ANSA.

Os benefícios do café e do chocolate amargo

De acordo com Sebastiano Marra, diretor do departamento cardiovascular do hospital, no longo prazo, quatro ou cinco xícaras por dia de café são suficientes para reduzir a aparição de alguma doença cardíaca. Ainda segundo o médico, a análise de dados de mais de 10.000 pessoas que tomam café diariamente revelou que elas dormem melhor e têm menos crises de ansiedade.

“O grão de café é a substância mais antioxidante que existe na natureza”, afirma Marra.

Os mesmos benefícios foram encontrados em pessoas que consumiam frequentemente chocolate com 85% a 90% de cacau. O produto também é rico em compostos, chamados flavonoides, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que combatem os radicais livres.