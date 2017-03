Detalhe em foto ajuda pai a descobrir câncer do filho

Um detalhe em uma foto feita por um smartphone ajudou o inglês Owen Scrivens a descobrir um tumor no olho de seu filho de apenas um ano e dois meses. Ao observar uma foto que fez do filho, Owen notou um reflexo branco no fundo do olho esquerdo da criança, que não estava lá antes, de acordo com informações do jornal britânico Metro News.

“Eu verifiquei algumas fotos antigas e é possível ver o momento em que isso mudou. Não havia nada de errado, mas depois que percebemos a cor dos olhos, ele começou a desenvolver um pouco de estrabismo”, contou Owen ao Metro News.

Retinoblastoma

Após pesquisar na internet sobre as possíveis causas da alteração, ele e a esposa, Emily, decidiram levar o pequeno Jaxson ao médico. A criança foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer que começa na retina. Em menos de um mês após o diagnóstico, Jaxson iniciou a quimioterapia e teve o tumor reduzido em um terço do tamanho original.

“Depois da quimioterapia ele costuma ficar muito doente. Ele não quer fazer nada. Mas depois de alguns dias volta ao normal e está feliz. A sua vista está bem. Embora não consigam fazer um teste de visão apropriado, eles já concluíram que ele perdeu um pouco da visão periférica. Mas está indo tudo bem e nós temos orgulho dele”, contou o pai.

De acordo com os médicos, o tumor nunca irá desaparecer completamente, por isso Jaxson terá que monitorá-lo a vida toda. Mas eles esperam conseguir diminuí-lo o suficiente para salvar seu olho.

Conscientização

O caso do filho motivou Owen e Emily a lançarem uma página no GoFundMe, site de financiamento coletivo, direcionada à ONG Sussex Snowdrop Trust, que ajuda crianças com doenças raras, e ao Hospital Geral Southampton, onde Jaxson está em tratamento. Em apenas um dia, a campanha já arrecadou 1.000 libras (cerca de 4.000 reais). Além do dinheiro, os pais desejam gerar uma conscientização sobre a doença e encorajar outros pais a procurarem por esse tipo de sinal em seu filho.

“Nós realmente queremos sensibilizar as pessoas para esse tipo de câncer. É algo tão simples de detectar, ele não aparece em todas as fotos e nem todos serão capazes de identificá-lo, mas para algumas pessoas, isso pode acontecer. Algumas crianças no hospital tiveram ambos os olhos removidos, o que é horrível,então queremos que as pessoas descubram cedo. O que realmente nos chocou foi falar com as pessoas é ouvir ‘minha sobrinha ou sobrinho tinha um brilho branco em seu olho, mas nós não pensamos em nada disso'”, disse Owen.