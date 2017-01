6 dicas para começar 2017 sem ressaca

1. Beba água de coco zoom_out_map 1/6 (Thinkstock/VEJA/VEJA)

As três substâncias mais importantes que devem ser repostas depois da ingestão de álcool são: água, glicose e sais minerais. A água de coco está em primeiro lugar entre os líquidos dessa lista porque possui os três, além de ser saborosa. Outra recomendação é o suco de laranja, que, além de glicose, tem muito sódio e potássio. Outras bebidas isotônicas (ricas em sais minerais) e água também são indicadas para manter o corpo hidratado.







Fontes: Vladimir Schraibman, cirurgião geral do Hospital Albert Einstein e Alfredo Salim, clínico-geral do Hospital Sírio Libanês





2. No almoço, massa

Um prato de massa sem muito molho é a melhor opção para a refeição do dia seguinte. A massa possui carboidratos simples, que são transformados em glicose pelo organismo. Alimentos gordurosos devem ser evitados, porque sobrecarregam o sistema digestivo.



3. Depois da água, tome café

O café, item mais comumente associado à cura de ressacas, não poderia faltar na lista. Enquanto o álcool é um depressor do sistema nervoso, a cafeína, presente no café, o estimula. Mas nem sempre o consumo de café é indicado. A cafeína é estimulante, mas se a pessoa estiver com gastrite alcoólica o café pode piorar o desconforto no estômago. O ideal é que ele seja consumido após a pessoa se alimentar e tomar outros líquidos.



4. Coma bananas

As frutas, apesar de possuírem glicose, não são recomendadas para dias de ressaca pelo mesmo motivo das saladas, elas são de difícil digestão, por causa da grande quantidade de fibras. A fruta mais aconselhada nesses casos é a banana. Ela também fornece glicose, mas tem uma quantidade de fibras menor. A banana ainda é rica em potássio, sal mineral importante para o organismo. Níveis muito baixos de potássio no organismo podem causar desde cãibras até arritmia.



5. Tome sorvete de fruta

Além de possuir água e glicose, o sorvete é bom para diminuir a sensação de enjoo comum durante a ressaca. Os mais recomendados são picolés com sabores de fruta, pois sorvetes de massa têm mais gordura. Pela mesma razão, chocolate e seus derivados devem ser evitados.



