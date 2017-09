Um dos pais do Real, Gustavo Franco diz que o PSDB se apequenou

Ao anunciar sua filiação ao Partido Novo, o economista Gustavo Franco, um dos arquitetos do Plano Real, fez críticas à cúpula do PSDB e disse que os tucanos se apequenaram Ele assumirá a presidência da Fundação Novo, que elaborará as propostas para os programas de governo da legenda e desenvolverá estudos de políticas públicas, entre outras atividades.

Franco, de 61 anos, afirmou que decidiu migrar para o Novo por enxergar no partido uma oportunidade de colocar em prática projetos pró-mercado. “O Novo oferece um veículo e uma oportunidade muito valiosa para que essas ideais se apresentem de corpo inteiro no espectro partidário e estabeleçam sua importância nos debates nacionais.”

O economista enviou uma carta de despedida ao Instituto Teotônio Vilela (ITV), um centro de estudos que ajuda a formular o posicionamento político do PSDB. No texto, Franco declarou que migrou para o Novo sem ter a intenção de ser candidato nas eleições de 2018. O estatuto do partido proíbe que membros do diretório concorram a cargos políticos. “Meu campo de atuação é o das ideias, e é por aí que se explica a minha filiação ao Novo como dirigente: no Novo, dirigentes não se confundem com candidatos”.

Franco também aconselhou a cúpula do PSDB a renovar seus posicionamentos no campo econômico. “A organização é reticente, às vezes omissa, por isso mesmo hesita demasiadamente diante de conceitos considerados “disruptivos”, e já por tempo demais.”

“Nosso partido, como organização, ou através de alguns de seus quadros, hesita diante dessas bandeiras ou mesmo as renega e, sobretudo e mais grave, se encolhe diante de ‘erros’ de seus líderes”, declarou o economista, que defende um “aprofundamento das teses e princípios reformistas trazidos pelo Plano Real” para combater o “colapso do capitalismo de quadrilhas introduzido pelo PT”.

O Partido Novo recebeu o registro do Tribunal Superior Eleitoral em 2015. Para as próximas eleições, a direção da sigla flerta com nomes que poderão disputar a Presidência da República. Já houve acenos ao apresentador Luciano Huck e ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

Histórico

Franco já havia adotado posicionamento crítico ao PSDB em agosto, quando assinou uma carta pedindo a refundação ética e programática do partido, além do afastamento do partido do governo Temer e uma reorganização para impedir que um radical populista de direita ou de esquerda ganhe a eleição para a Presidência.

A carta foi assinada por Edmar Bacha – outro integrante da equipe que criou o Plano Real -, Elena Landau (que comandou o programa de desestatização no governo Fernando Henrique Cardoso) e Luiz Roberto Cunha, que a exemplo dos outros três, integrou um grupo de economistas da PUC-Rio, que também reunia Persio Arida, André Lara Resende e Francisco Lopes, de grande influência na economia brasileira nos anos 1990.