Senado adia votação sobre afastamento de Aécio Neves

O Senado recuou nesta terça-feira e adiou a votação do requerimento que poderia derrubar a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou o senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato parlamentar. Depois de o ministro do STF Edson Fachin negar a suspensão do afastamento de Aécio, na tarde desta terça, o senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) apresentou um requerimento pedindo que a votação no plenário da Casa, prevista para hoje, fosse adiada ao dia 17 de outubro.

Na votação da medida proposta por Valadares, 50 senadores concordaram com o adiamento e 21 se posicionaram contra a mudança na data da decisão. Os únicos partidos que orientaram o voto contrário ao adiamento foram o PSDB, de Aécio Neves, o PRB e o PTC. Os líderes de PMDB e PT, partidos com as bancadas no Senado, orientaram votos favoráveis ao requerimento de Valadares.