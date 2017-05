Secretário de Perrella preso pela PF é exonerado do Senado

A Diretoria-Geral do Senado Federal exonerou Mendherson Souza Lima do cargo de confiança de secretário parlamentar do gabinete do senador Zezé Perrella (PMDB-MG). A exoneração foi assinada na quinta-feira e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. Mendherson, que também é cunhado de Perrella, foi preso nesta quinta pela Polícia Federal na Operação Patmos, deflagrada depois da delação de Joesley Batista, um dos donos do Grupo JBS.

De acordo com o delator, o agora ex-secretário parlamentar recebeu dinheiro da JBS em nome do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), também alvo da Patmos. O dinheiro pagaria a defesa de Aécio na Lava Jato. Segundo a PF, foram apreendidos 400 mil reais em dinheiro na casa de Mendherson.

A Operação Patmos tinha dois alvos principais: o presidente Michel Temer (PMDB) e Aécio. A operação foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A operação fez buscas em endereços de Aécio e prendeu, além de Mendherson, a irmã de Aécio, Andrea Neves, e um primo do tucano. Além disso, um inquérito foi aberto contra o presidente Temer. Tudo em decorrência da delação de Joesley Batista.

Entre outras provas, o empresário gravou Temer supostamente dando aval ao pagamento de propinas ao ex-deputado preso e condenado Eduardo Cunha, em troca do silêncio do ex-presidente da Câmara. Batista também denunciou que Aécio teria pedido à JBS 2 milhões de reais.

(Com Estadão Conteúdo)