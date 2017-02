MPF denuncia Cabral e Eike por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro ofereceu denúncia nesta sexta-feira contra Sérgio Cabral, Eike Batista e mais seis pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Esta é a primeira denúncia no âmbito da operação Eficiência, desdobramento da Operação Lava Jato no Rio.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) havia indiciado o empresário Eike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB/RJ) pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Eike é suspeito de ter pago 16,5 milhões de dólares em propinas para o peemedebista através de contratos fictícios de compra e venda de uma mina de ouro na Colômbia.