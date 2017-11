Ministro Bruno Araújo entrega carta de demissão a Temer

Em meio ao agravamento do racha no PSDB sobre a permanência ou não no governo do presidente Michel Temer (PMDB), o ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), entregou nesta segunda-feira sua carta de demissão do cargo. No texto enviado a Temer, Araújo afirma que já não há no partido “apoio no tamanho que permita seguir nessa tarefa”.

Ele é um dos quatro ministros do PSDB no governo Michel Temer e ocupa a pasta desde que o peemedebista assumiu a presidência interinamente, em maio de 2016. Além dele, os outros ministros tucanos são Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos).

A saída de Bruno Araújo do cargo se dá dois dias depois da declaração do senador Aécio Neves (MG), presidente afastado do PSDB e principal fiador da permanência do partido na Esplanada dos Ministérios, de que a legenda sairia do governo “pela porta da frente”.

Líderes do chamado “Centrão” da Câmara cobram de Temer a saída dos tucanos dos ministérios e condicionam à reforma ministerial a aprovação da pauta econômica do Planalto, sobretudo a reforma da Previdência, em tramitação na Câmara.