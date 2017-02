Governador do ES fala sobre o próprio estado de saúde

No quinto dia de caos na segurança do Estado, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, iniciou a coletiva de imprensa falando sobre seu estado de saúde. Hartung foi submetido a remoção de um tumor na bexiga na última sexta-feira e passava por tratamentos Hospital Sirio Libanês, em São Paulo.

Segundo os médicos, o governador já fazia um acompanhamento Hospital Sirio Libanês, desde 2003, devido a um complicações no rim. Por isso, decidiram fazer os exames na capital e acabaram detectando o tumor em fase inicial. A retirada do tumor foi feita através de endoscopia, sem cortes. Médicos dizem que o governador está curado e pode reassumir as atividades após alguns dias de recuperação.

“Fui para São Paulo esperando fazer um exame e acabei realizando uma cirurgia”, disse o governador. Daqui a 60 dias, ele será examinado de novo para checar o estado da cicatrização.

Desde a ida do governador para São Paulo, o vice, César Roberto Colnago (PSDB), estava a frente do governo do Estado e solicitou o auxílio das Forças Armadas e da Força Nacional ao presidente Michel Temer.

A ação de patrulhamento federal, anunciada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e pelo governador em exercício, César Roberto Colnago (PSDB), foi iniciada nesta terça, mas ainda não permitiu que fosse retomada a normalidade. Em cinco dias, o Estado já registrou 87 mortes, segundo o Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol/ES).