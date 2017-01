Filho confirma morte de ministro Teori Zavascki em acidente

Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, relator da Lava Jato, confirmou em sua conta no Facebook a morte do pai na queda de um avião na tarde desta quinta-feira em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Ele deve ser velado no STF e será enterrado em Santa Catarina.

“Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!”, escreveu.

Teori estava a bordo do avião modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM pertencente a Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano em São Paulo e no Rio. Os dois se aproximaram após a morte da esposa de Teori.