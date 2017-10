Fachin nega pedido de Aécio para suspender seu afastamento

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira o mandado de segurança impetrado pela defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), em que o tucano pedia que seu afastamento do mandato parlamentar fosse suspenso. Aécio foi afastado do Senado por decisão da Primeira Turma do STF, que também impôs a ele o recolhimento noturno e a proibição de deixar o país.