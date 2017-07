Enquete: Lula será preso ou presidente?

Luiz Inácio Lula da Silva se tornou nesta quarta-feira o primeiro ex-presidente da República condenado por crime comum na história do país. O juiz federal Sergio Moro sentenciou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, reservado a ele e reformado pela OAS ao custo de 2,2 milhões de reais. O dinheiro, entendeu o juiz, era propina retirada de contratos da empreiteira com a Petrobras.

Como a condenação se deu em primeira instância, o petista não será preso imediatamente e ainda não é carta fora do baralho da disputa presidencial de 2018, cujas intenções de voto ele lidera. Caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o responsável por revisar as decisões de Moro em segunda instância, decidir se Lula será preso e, além disso, se a candidatura do ex-presidente ao Planalto será barrada pela Lei da Ficha Limpa.