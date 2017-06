Em encontro tenso, PSDB paulista não decide sobre apoio a Temer

Repleta de idas e vindas e discursos divergentes, a reunião do diretório estadual do PSDB de São Paulo acabou nesta segunda-feira sem nenhuma definição sobre se o partido deve ou não continuar no governo do presidente Michel Temer (PMDB). A maioria dos militantes presentes pregava o desembarque, mas no fim sobressaiu a voz do prefeito João Doria, que, como ele próprio declarou, trazia a mensagem do governador Geraldo Alckmin: “ao PSDB não cabe tomar uma decisão agora”.

Doria tinha compromissos marcados para o horário do encontro e sua chegada não era esperada. Ele, no entanto, resolveu aparecer de última hora e “apagar o incêndio”, conforme definiu um militante. “Se é para decidir o que o governador e o prefeito querem, então não chama a militância. Isso é uma palhaçada. Isso é o PSDB: muro”, reclamou o deputado estadual Coronel Telhada.

As falas do presidente do diretório do PSDB paulista, Pedro Tobias, durante a reunião representaram bem a posição dúbia da legenda. À plateia ele anunciou que informaria à Executiva Nacional que a maioria do diretório defende a saída do governo. Aí Doria chegou, fechou a reunião com o discurso de que o inimigo do PSDB deveria ser o PT e Tobias recuou: “O PSDB não tem posição. Me deixem em paz. Vocês querem ver sangue”, disse ele a jornalistas.