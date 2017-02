Crivella vai ao STF para mostrar legalidade de nomeação do filho

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), está fazendo na tarde desta segunda-feira uma maratona de visitas pelos corredores do Supremo Tribunal Federal (STF) para convencer os ministros da Corte sobre a legalidade da nomeação de Marcelo Hodge Crivella, seu filho, para a Casa Civil da Prefeitura do Rio, cargo estratégico na administração local.

Na última quinta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, suspendeu a nomeação do filho de Crivella para o cargo. “Vamos provar que estamos dentro da lei, que ele tem competência e idoneidade. É só uma questão de conversar. O Marcelo (filho) não é suscetível, nem melindroso. Sabe que a vida pública não é concurso de beleza. É o preço que se paga para conquistar o coração do povo”, disse o prefeito do Rio, ao lado do filho.

Crivella afirmou que pretende concluir as conversas com os ministros ainda nesta segunda-feira.

(com Estadão Conteúdo)