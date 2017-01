Crivella nomeia bispo da Universal para Procon do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), nomeou nesta quarta-feira o bispo Jorge Braz, da Igreja Universal do Reino de Deus, como presidente do Instituto Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Carioca).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da cidade. Braz foi eleito vereador em 2012 pelo PSB, mas não conseguiu se reeleger nas eleições municipais de 2016. Nas redes sociais, o bispo aparece em cultos e ao lado de Crivella durante uma cerimônia de santa ceia.

Braz, que ocupará um cargo de confiança, é autor do projeto de lei que determinou a criação do Dia do Obreiro Universal, comemorado no terceiro domingo de agosto, para homenagear os fiéis que trabalham voluntariamente durante os cultos da Universal.