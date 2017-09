Paraná Pesquisas: Bolsonaro lidera entre homens

A nova sondagem eleitoral do instituto Paraná Pesquisas, divulgada neste sábado 30, aponta preferência por Jair Bolsonaro caso o ex-presidente Lula não concorra à eleição.

O mesmo levantamento traz outros dados curiosos para Bolsonaro. Mesmo com Lula no páreo, ele seria o vencedor se apenas homens votassem. Teria 25,4%, contra 24,1% de Lula, seguido de João Doria (12,9%), Joaquim Barbosa (8,6%) e Marina Silva (6,5%). A margem de erro é de 2% nas duas direções.

Considerados apenas os votos femininos, Lula tem 28,9%, Marina Silva aparece nominalmente em segundo (12,5%) e Bolsonaro vem em terceiro (12,3%). João Doria ficaria em quarto (10,3%), seguido de Joaquim Barbosa (6,6%).

Outro segmento no qual Bolsonaro tem mais força é o dos eleitores em suas primeiras votações. Apesar de não liderar em nenhuma faixa etária, o político do Partido Social Cristão (PSC) tem adesão substancialmente maior entre os mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, seu percentual é de 25,1%. O número cai para 22,6% no público entre 25 e 34, vai para a casa dos 17% a partir daí e chega a 9,4% acima dos 60 anos.

A pesquisa é uma parceria do instituto Paraná com a revista IstoÉ. Foram ouvidos 2.040 eleitores, em 164 municípios de todos os estados brasileiros, entre os dias 18 e 22 de setembro de 2017.