Vídeo: Menino de 2 anos salva irmão preso sob uma cômoda

Um menino de 2 anos salvou seu irmão gêmeo depois que uma cômoda do quarto em que eles estavam caiu sobre o garoto. O acidente aconteceu em Orem, no Estado americano de Utah, na última sexta-feira e o vídeo do momento foi publicado no Facebook pelo pai dos meninos no domingo. No vídeo é possível observar a aflição do garoto tentando encontrar uma forma de ajudar o irmão. “Certifique-se de todas as tuas aparadores são trancadas e fixado à parede”, aconselhou o pai, Ricky Shoff, na rede social. Assista: