Trump pede a premiê de Israel que contenha assentamentos

Em entrevista coletiva concedida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o mandatário americano pediu que o premiê israelense contivesse os assentamentos em territórios palestinos. Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde a posse do republicano.

Trump disse que “lutará por um acordo de paz” entre os dois lados, e destacou sua crítica à decisão da Organização das Nações Unidas, que condenou os assentamentos em territórios palestinos no fim do ano passado.

O objetivo de Trump e Netanyahu é renovar os laços entre os Estados Unidos e Israel. Analistas acreditam que a relação voltará a ser mais “amena”, diferentemente do que ocorria durante o governo Obama.

A tradicional coletiva de imprensa, que sempre ocorre após o encontro, desta vez antecedeu a reunião. O presidente americano lembrou ainda que aumentou as sanções contra o Irã, inimigo histórico de Israel, e defendeu que fará o possível para impedir que o Irã desenvolva sua arma nuclear. O presidente assegurou “proteção” aos israelenses. Em nota, a Casa Branca afirmou que buscará a “paz” no Oriente Médio.

Netanyahu disse confiar em Trump. “Vamos aproveitar esse momento juntos, vamos reforçar a segurança e buscar novos caminhos para a paz”, acrescentou o israelense. Ele ainda elogiou as críticas do presidente americano ao acordo nuclear assinado com o Irã e afirmou que os EUA são “os melhores aliados” que os israelenses têm e que a parceria entre as duas nações é forte.

Por fim, o líder americano afirmou novamente que pretende transferir a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém, medida considerada uma provocação pelos países árabes.

(Com agência Ansa)