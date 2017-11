“Trump implora por guerra”, diz assessor da Coreia do Norte

A Coreia do Norte criticou, nesse sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descrevendo-o como um “destruidor” que “implora por uma guerra nuclear” durante sua turnê pela Ásia.

“Trump revelou sua verdadeira natureza como destruidor da paz e estabilidade mundiais, e implorou por uma guerra nuclear na península coreana”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em um comunicado divulgado pela agência estatal de notícias KCNA.

Trump está no Vietnã como parte de uma turnê de quase duas semanas na Ásia. O programa de armas nucleares da Coreia do Norte tem sido um importante ponto de discussão com seus aliados japoneses, sul-coreanos e chineses.

“As armas que a Coreia do Norte está adquirindo não vai torna-la mais segura, estão colocando o país em grave perigo”, disse Trump sobre os avanços nucleares feitos pelo ditador Kim Jong-un, durante um discurso na Assembleia Nacional da Coreia do Sul em Seul.

Em resposta, o porta-voz norte-coreano afirmou que nada impediria o país de prosseguir com seu programa de desenvolvimento bélico.