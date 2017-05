Trump chega à Arábia Saudita e recebe medalha de honra do rei

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao destino inicial de sua primeira viagem ao exterior, à Arábia Saudita, neste sábado. Recebido com pelo rei Salman bin Abdulaziz, o republicano foi condecorado com a medalha de honra Abdulaziz Al Saud, considerada a maior honraria civil do país, em cerimônia realizada na corte real em Riad.

O anfitrião declarou que Trump recebeu a homenagem em função de sua “missão para aumentar a segurança e estabilidade na região e em todo o mundo”. Outras autoridades como o presidente russo, Vladimir Putin, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o ex-presidente americano Barack Obama já receberam a medalha no passado.

Em sua visita à Arábia Saudita, Trump está acompanhado da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, sua filha Ivanka e seu genro e conselheiro, Jared Kushner. O presidente se reunirá neste sábado com autoridades sauditas e no domingo pronunciará um discurso sobre o islã diante de quase cinquenta governantes árabe-muçulmanos. A visita a Riad é a primeira escala de uma viagem que também levará o republicano a Jerusalém, Belém, Roma, Bruxelas e Sicília.

Trump é o primeiro presidente desde Jimmy Carter, que governou até 1981, cujo primeiro destino no exterior não é o México ou o Canadá. Carter visitou a Inglaterra em maio de 1977. Até o momento, o chefe de Estado havia delegado todos os encontros internacionais para seus principais assessores e membros do Gabinete, entre eles o vice Mike Pence, que viajou duas vezes ao exterior, o assessor de segurança nacional H. R. McMaster e o secretário de Estado Rex Tillerson.

(Com Estadão Conteúdo e AFP)