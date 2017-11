Sem jeito com as crianças, Trump celebra Halloween na Casa Branca

Donald Trump organizou recentemente sua primeira festa de Halloween na Casa Branca. Como é tradição entre os presidentes dos Estados Unidos, o republicano e a primeira-dama Melania Trump distribuíram doces para crianças fantasiadas.

Nos últimos anos, as celebrações de Halloween foram destaque nos veículos americanos e internacionais, principalmente por conta das reações divertidas do ex-presidente Barack Obama diante das fantasias dos pequenos. Porém, desta vez a notícia foi a forma embaraçosa e sem jeito com que Trump lidou com as crianças.

O republicano recebeu os filhos de alguns jornalistas credenciados da Casa Branca em sua sala, o Salão Oval, na semana passada. Durante a conversa televisionada, o presidente fez diversas provocações à imprensa e, claramente, não conquistou a afeição das crianças, mesmo com a distribuição de doces.

Trump começa a conversa pedindo para os pequenos se aproximarem de sua mesa, mas as crianças claramente estão constrangidas. Ele então faz sua primeira provocação, dizendo que os jornalistas que os cercam são a “mídia amigável”, porém com um tom bastante irônico.

O presidente então percebe que uma das meninas está chorando e pede que ela se aproxime: “Você está chorando? Venha aqui, querida”. A garota, porém, continua escondida atrás de outras crianças e Trump logo muda de assunto.

Ele então pergunta para outra menina se ela “vai crescer e ser igual aos pais”. Diante da falta de resposta, ele logo emprega o tom irônico novamente: “Não responda! Essa pergunta vai me arrumar encrenca! ”. Trump então começa a distribuir caixas de doces às crianças. “Vocês não têm problemas de peso né? Isso é uma boa notícia”, brinca o presidente, sem receber nenhuma reação.

No final do encontro, o líder americano provoca mais uma vez os jornalistas. “Parabéns, pessoal. Vocês fizeram um ótimo trabalho”, diz se dirigindo aos repórteres e fotógrafos na sala. “Aqui vocês fizeram um bom trabalho”, afirma apontando para as crianças. “Mas não diria que fizeram tão bom (trabalho) comigo”, completa.

O comportamento de Trump na celebração de Halloween foi muito comparado ao de Obama nos anos anteriores. O ex-presidente fazia muitas piadas com as crianças e recebia boas reações.

No ano passado, Obama cantou para um menino vestido como o cantor Prince e até se jogou no chão para brincar com um pequeno Super-homem.