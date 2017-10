Putin ganha cachorro em reunião com líder do Turcomenistão

zoom_out_map 1 /6 O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, apresenta um cão de pastor turcomano, conhecido localmente como Alabai, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante uma reunião em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, apresenta um cão de pastor turcomano, conhecido localmente como Alabai, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante uma reunião em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

O presidente russo Vladmir Putin beija Alabai, o cachorro pastor turco que o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, lhe deu durante uma reunião em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

Vladmir Putin segura o cão pastor turco que o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, deu à ele durante uma reunião em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, cumprimenta Vladmir Putin depois de presenteá-lo com um cão pastor turco, em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

Vladmir Putin beija o cão pastor turco que o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, deu à ele durante uma reunião em Sochi, na Rússia - 11/10/2017 (Maxim Shemetov/Reuters)

Um encontro nesta quarta-feira entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu par turcomano foi marcado por um momento curioso. Antes de iniciar as conversas, Kurbanguly Berdymukhamedov, líder do Turcomenistão, presenteou o colega russo com um cachorro da raça Abai, uma variedade regional do pastor da Ásia Central.

“Nós temos um amigo em comum”, declarou Kurbanguly ao apresentar o filhote, que foi tirado de uma gaiola portátil para depois ser colocado nos braços de Putin. O presidente russo, que comemorou 65 anos no dia 7 de outubro, escolheu um nome para o cachorro no mesmo momento – Verny, palavra em russo que significa ‘fiel’ – e, diante das câmeras, deu um beijo no novo mascote durante o compromisso presidencial em Sochi, resort russo localizado no Mar Negro.

O Alabai é listado como parte do patrimônio nacional do Turcomenistão. Contudo, o cachorro saiu de cena na hora das conversas entre Putin e seu par turcomeno sobre uma possível retomada do comércio de gás natural entre os países. A Rússia suspendeu as importações do combustível no ano passado devido a uma disputa de preço com a o país vizinho, integrante da antiga União Soviética, que detém a quarta maior reserva de gás natural do mundo.

(Com Reuters)