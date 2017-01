Polícia dos EUA acha cocaína em bico de Boeing vindo da Colômbia

Um técnico de manutenção encontrou 14 quilos de cocaína no bico de um avião da American Airlines que havia viajado da Colômbia para Miami. As informações são da polícia do Estado americano de Oklahoma na última segunda-feira.

Sete tijolos da droga, cujo valor chega a pelo menos 200.000 dólares (625.000 reais), foram descobertos na noite de domingo na base de manutenção da empresa em Tulsa, no Estado de Oklahoma, disse o escritório do xerife do condado local em uma postagem no Facebook. “Um técnico foi verificar a parte de eletrônicos… e parte do isolamento parecia nova. Ele a retirou e viu um dos tijolos”, disse o xerife.

O avião, um Boeing 757, partiu de Bogotá e pousou em Miami. A aeronave foi enviado a Tulsa para exames de manutenção porque a base de Miami estava muito movimentada, segundo a polícia. A Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos está investigando o incidente, segundo o xerife.

(Com Reuters)