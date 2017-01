Obama e Michelle deixam Washington após posse de Trump

Seguindo a tradição, o agora ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa Michelle deixaram o Capitólio a bordo de um helicóptero militar, nesta sexta-feira. Depois de comparecer a posse de Donald Trump, o casal seguiu para a Base Aérea Andrews, nos arredores de Washington, de onde partirão para férias em Palm Springs, na Califórnia.

Antes de embarcar no helicóptero, Obama e Michelle trocaram cumprimentos e algumas palavras com o sucessor republicano e sua mulher, Melania Trump. Pela manhã, o novo presidente e a esposa também foram à Casa Branca para tomar chá com a família Obama antes da mudança.

Apesar de ter repetido a atitude de todos os presidentes desde 1977, que deixam a cidade imediatamente após a posse do novo líder, Obama deve voltar em breve a Washington. O presidente construiu sua carreira política em Chicago e mantém uma casa na cidade, porém, continuará morando na capital americana até que a filha mais nova, Sasha, termine o Ensino Médio.