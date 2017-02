Navio espião russo é detectado perto da costa leste dos EUA

Um navio espião russo foi detectado nesta terça-feira perto da costa leste dos Estados Unidos, o primeiro incidente deste tipo ocorrido desde a posse do novo presidente do país, Donald Trump, informaram fontes oficiais à emissora Fox News.

Segundo dois funcionários do governo americano, a embarcação navegava a pouco mais de 100 quilômetros do litoral do estado de Delaware, no nordeste dos EUA, em direção ao norte. Apesar da proximidade com o litoral americano, de acordo com as fontes, o navio estava em águas internacionais.

A embarcação em questão, o SSV Viktor Leonov, é capaz de interceptar comunicações ou sinais dos serviços de inteligência conhecidas como SIGINT. O navio russo também pode medir a capacidade dos sonares da Marinha dos EUA e está equipado com mísseis terra-ar.

A permanência do navio despertou reclamações do governo americano que defende que o ocorrido viola um tratado estabelecido entre os países no fim da Guerra Fria. “Não representa uma grande preocupação, mas estamos de olho”, afirmaram funcionários do governo à rede Fox News.

A passagem do navio russo ocorreu depois dos testes de mísseis recentemente efetuados por Irã e Coreia do Norte, ambos condenados de forma veemente pelo governo de Trump. O episódio representa um desafio para o republicano recém-empossado, que havia exposto sua intenção de se aproximar do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Investigações

Nesta terça-feira, congressistas democratas pediram a abertura de uma investigação para averiguar a relação entre Trump e a Rússia. Os congressistas da oposição querem investigar uma suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 as conversas clandestinas entre Michael Flynn, que renunciou ao cargo de conselheiro de Segurança Nacional nessa segunda-feira, e o embaixador russo em Washington antes da posse de Trump. Flynn ainda deu informações equivocadas e mentiu ao vice-presidente Mike Pence sobre essas conversas.

(Com agência EFE)