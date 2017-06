Morre o ex-chanceler alemão Helmut Kohl

O ex-chanceler da Alemanha Helmut Kohl, um dos grandes nomes da história contemporânea e pai da reunificação alemã, morreu nesta sexta-feira, aos 87 anos, informou o jornal Bild. Ao lado do ex-presidente francês François Mitterrand, Kohl foi responsável pela introdução do euro.

Kohl, o líder alemão que mais anos permaneceu no poder desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1982-1998), morreu em sua casa em Ludwigshafen, leste da Renânia-Palatinado, de acordo com a publicação, que mantinha vínculos estreitos com o político conservador.

No final de 1999, a carreira política de Kohl sofreu um duro golpe. Um dos maiores escândalos políticos e financeiros na Alemanha revelou que a democracia cristã do ex-chanceler estava envolvida em doações ilegais para a realização das campanhas eleitorais que lhe garantiram dezesseis anos consecutivos no poder e resultou na renúncia ao posto de presidente de honra da União Democrata Cristã, CDU.

Kohl foi mentor da atual chanceler Angela Merkel, a quem ofereceu uma posição ministerial em 1991, até que o escândalo das doações ilegais provocou o rompimento da relação entre ambos.

Após uma queda em 2008, Kohl passou a usar cadeira de rodas e apresentar problemas de fala.

Em 2013, os dois filhos acusaram publicamente Maike Kohl-Richter, esposa do ex-chanceler, de “mantê-lo como um prisioneiro”. Walter e Peter afirmaram que ela passou a controlar a vida de Kohl escrevendo suas cartas, decidindo quem poderia visitá-lo, impedindo inclusive o acesso dele a antigos amigos.

