Ministro de May será investigado por acusação de assédio sexual

A primeira-ministra britânica Theresa May ordenou uma investigação sobre um relato de que um de seus ministros teria assediado sexualmente uma secretária.

Mark Garnier, ministro do Comércio Internacional, teria pedido à secretária Caroline Edmondson para comprar dois brinquedos sexuais, além de comentar sobre seus seios, segundo reportagem do jornal The Mail neste domingo.

Garnier disse ao jornal que o comentário era parte de uma conversa em tom de brincadeira sobre um programa de televisão e que o pedido para que ela comprasse os brinquedos era uma “piada bem humorada”.

O relato veio após outro jornal britânico, o The Sun, descrever na sexta-feira uma cultura de assédio sexual entre os legisladores e seus funcionários do Parlamento.

A porta-voz de May afirmou após a reportagem do The Sun, que comportamento sexual indesejado era “completamente inaceitável” e que qualquer ministro que agisse de maneira inapropriada enfrentaria “sérias medidas”.

Em carta divulgada à imprensa, May pediu neste domingo a John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, seu conselho sobre como mudar a cultura na Câmara. “Eu acredito ser importante que aqueles que trabalham na Câmara dos Comuns sejam tratados de maneira correta e justa, como seria esperado em qualquer local de trabalho moderno“, disse May na carta.

Com Reuters